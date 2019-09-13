أمطار تغرق أحياء وطرقات بالعاصمة الجزائرية وتقارير عن وفاة طفلة

شهدت العاصمة الجزائرية ليل الخميس الجمعة أمطاراً طوفانية تسببت في شل حركة السير وإغراق أحياء بعد تسرب المياه إلى المنازل.

وحسب ما تناقلته وسائل إعلام محلية ورواد شبكات التواصل الاجتماعي فقد غرقت أحياء مثل باب الوادي وبلوزاد وبئر مراد رايس بالعاصمة بعد أن غمرتها سيول من المياه.

وحسب المصادر ذاتها، تسربت مياه الأمطار إلى عدة منازل وأطلق سكان نداءات استغاثة لقوات الدفاع المدني التي وضعت عناصرها في حالة استنفار بسبب كثرة التدخلات.

كما شهدت طرقات وسط العاصمة وعبر محاورها الكبرى شللا في السير بسبب ارتفاع منسوب المياه بعد انسداد قنوات الصرف الصحي، وفق قوات الدفاع المدني.

ولم تصدر إلى غاية وقت متأخر من الخميس اي حصيلة رسمية حول مخلفات هذه الأمطار في وقت أفادت قناة النهار الخاصة أن طفلة صغيرة لقيت حتفها بعد أن جرفتها المياه بحي بئر مراد رايس.

وفي وقت سابق من الخميس، أصدر ديوان الرصد الجوي الحكومي نشرية خاصة أعلن فيها عن تساقط أمطار غزيرة تبلغ 40 ملم مرفوقة بالرياح بعدة مدن شمالية بينها العاصمة، في الفترة الممتدة بين مساء الخميس وصبيحة الجمعة.