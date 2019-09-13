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ابنة زين العابدين بن علي تكذب خبر وفاته

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 13.09.2019 09:58
آخر تحديث في 13.09.2019 09:59
تونسي يحتفل بسقوط بن علي عام 2011 (من الأرشيف) تونسي يحتفل بسقوط بن علي عام 2011 (من الأرشيف)

الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي مريض، هذا ما صرح به محاميه الذي نفى في الوقت نفسه خبر موته.

وكتب المحامي منير بن صالحة، عبر حسابه على الفيسبوك، "اتصلت بي منذ قليل حليمة بن علي (ابنة الرئيس الأسبق زين العابدين) لترد على الشائعات وتعلن أن الرئيس بن علي، لا يزال في قيد الحياة، ولا يحتضر، هو فقط مريض".

كما ذكر بن صالحة، في تصريحات لراديو موزاييك (خاص) أنه تم نقل بن علي، للمستشفى.

وفي وقت سابق الخميس، قال بن صالحة لراديو موزاييك، إن بن علي "مريض جدا وحالته الصحية سيئة".

يذكر أن بن علي ( 83 عاما) يعيش في السعودية منذ أن أطاحت ثورة شعبية بحكمه في 14 من يناير/ كانون الثاني 2011.

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