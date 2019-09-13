قطر تدين بشدة الهجوم الإرهابي في ديار بكر جنوب شرقي تركيا

أعربت قطر الجمعة، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي وقع في ولاية ديار بكر جنوب شرقي تركيا وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وجددت وزارة الخارجية في بيان "موقف قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب".

وعبر البيان عن "تعازي دولة قطر لذوي الضحايا وحكومة وشعب تركيا وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل".

والخميس، استشهد 7 مواطنون وأصيب 10 آخرون بجروح بالغة، إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها عناصر منظمة "بي كا كا" الانفصالية في قضاء "قولب"، بولاية ديار بكر.

وأكد بيان صدر عن ولاية ديار بكر، الخميس، أنّ عبوة ناسفة وضعها إرهابيو "بي كا كا" في طريق بريف قضاء "قولب" انفجرت أثناء عبور آلية كان على متنها مواطنون أثناء توجههم لجمع الحطب.