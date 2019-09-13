13 مصاباً بتفجير سيارة مفخخة في عفرين وأصابع الاتهام تتجه نحو "ي ب ك"

أصيب 13 مدنياً في حصيلة أولية جراء تفجير سيارة مفخخة في مدينة عفرين شمالي سوريا.

وأفاد مراسل الأناضول في المنطقة، أن التفجير وقع قبيل صلاة الجمعة، وأسفر عن إصابة 13 مدنيًا بينهم أطفال بحسب حصيلة أولية.

ولفت إلى أن طواقم الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) هرعوا إلى مكان التفجير ونقلوا المصابين إلى المراكز الطبية، مؤكدًا أن التفجير أدى إلى إلحاق خسائر مادية في محيط موقع الحادث.

وتحقق قوات الأمن المحلية التي وصلت إلى موقع التفجير، في احتمال مسؤولية تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي عن الهجوم.

وفي 8 أغسطس/ آب الماضي، قتل شخصان وأصيب 9 آخرين جراء تفجير دراجة نارية مفخخة في عفرين.