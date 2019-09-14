السيسي يحذر من المساس بالجيش وتكرار سيناريو سوريا

حذر الرئيس المصري، اليوم مما اعتبره "مؤامرة لتشوية جهود الجيش"، وتغيير حكم مصر.

جاء ذلك في كلمة لعبد الفتاح السيسي، ، اليوم، بالنسخة الثامنة لمؤتمر دوري للشباب، في تعليق قالت وسائل إعلام ومغردون إنه أول رد ضمني على اتهامات يلقيها ممثل مصري كان يعمل في مجال المقاولات مع هيئة تابعة للجيش.

وفي كلمته التي تطرقت لأهداف من أسماهم "الإرهابيون"، قال السيسي: "أقول للمصريين عندكم خيارين يا تستسلمون لهم ويحكمون مصر أو توقفوا في وجههم"، مؤكدا أنهم يريدون أن "يسقطوا مصر"، دون أن يتهم أحدا بشكل مباشر.

وأضاف: "طاب حد يجي يشوهك ويقلقك ويضيع القيمة العظيمة اللي بيعملها الجيش في مصر".

ووسط تصفيق الحضور استكمل السيسي حديثه قائلا بحسم: "ده جيش مصر".

قبل أن يضحك السيسي ويقول "هي جات بظروفها"، ويغير لهجة حديثه قائلا: "يريدون إسقاط مصر ومصر لن تسقط إلا بسقوط الجيش وهذه كانت المؤامرة منذ 2011".

واستنكر السيسي ما اعتبره "إثارة الأكاذيب" عبر منصات التواصل، وقال إن التكليفات التي تأتي لتلك المنصات غير معروف من يديرها بشكل مباشر وواضح، محذرا من تكرار سيناريو سوريا.

ومؤخرا، تحدث ممثل مصري يدعى محمد علي يمتلك شركة مقاولات شاركت في تشييد مشروعات ببلاده، عن وجود "وقائع فساد كبرى"، اتهم فيها مسؤولين بارزين في الدولة، دون توثيق حديثه بالمستندات، في سلسلة مقاطع مصورة قصيرة.

وتحدى "علي"، عبر مقطع فيديو مؤخرا، الرئيس المصري في الرد عليه في المؤتمر الحالي الذي يستمر لمدة يوم واحد.

وأثار حديث "علي"، الذي يتواجد خارج البلاد، ضجة كبيرة للغاية عبر منصات التواصل، بين مؤيد ومعارض، وانبرت وسائل إعلامية مؤيدة للنظام في الرد عليه واتهامه بعبارات تمس الوطنية والشرف.

وأعلن السيسي الذي كان وزيرا للدفاع في صيف 2013، الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي، ودافع عقب وصوله للسلطة في 2014 عن دور الجيش كمؤسسة وطنية في بناء الدولة، وإقامة مشروعات قال إنها ضخمة وغير مسبوقة، فضلا عن إنقاذ البلاد من الانهيار.