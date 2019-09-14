نشر 70 ألف عنصر أمن في تونس لتأمين الانتخابات الرئاسية

تم استنفار نحو سبعين ألف عنصر من قوات الامن لضمان تأمين الانتخابات الرئاسية التي تشهدها تونس الاحد، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية السبت.

وأوضحت الوزارة في بيان على فيسبوك أن "50 الفا منهم أوكلت إليهم مهام تأمين كافة المقار والمواقع ذات الصلة بالانتخابات وحماية المرشحين (...) الى جانب تأمين أنشطة الشخصيات والضيوف من مراقبين وملاحظين وتسهيل عمل الصحافيين وتأمين نقل المواد الانتخابية وصناديق الاقتراع في مختلف مراحلها بالتنسيق مع المؤسسة العسكرية".

واضاف البيان أنه تم تكليف "اكثر من 20 ألف أمني بتأمين السير العادي للعمل ببقية المنظومة الامنية لضمان الامن والاستقرار وحماية الممتلكات العامة والخاصة ومكافحة الجريمة بمختلف انواعها بالاضافة الى تأمين الحدود (...) والمقار الدبلوماسية ومقار السيادة".

كما تم تخصيص "159 فريقا من الوحدات المختصة في مكافحة الارهاب بكامل ولايات الجمهورية مدعوما بكافة المعدات والتجهيزات المستوجبة وبطائرات مروحية للتدخل عند حدوث طارئ"، بحسب المصدر ذاته.

ودعي سبعة ملايين ناخب تونسي مسجل للادلاء باصواتهم الاحد لانتخاب رئيسهم بحرية للمرة الثانية في تاريخ تونس المستقلة.