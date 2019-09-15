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الاتحاد الأوروبي يحذر من تبعات الهجوم على منشآت "أرامكو" ويدعو لضبط النفس

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 15.09.2019 17:44
آخر تحديث في 16.09.2019 02:49
الاتحاد الأوروبي يحذر من تبعات الهجوم على منشآت أرامكو ويدعو لضبط النفس

حذّر الاتحاد الأوروبي من أن الهجمات التي تعرض لها معملان لشركة "أرامكو" في السعودية، تهدد الأمن الإقليمي، ودعا إلى ضبط النفس.

جاء ذلك في بيان نشره مكتب الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، الأحد.

وأشار البيان إلى أن الهجمات التي وقعت بطائرات مسيرة السبت على منشأتين لـ"أرامكو" في السعودية، يهدد الأمن الإقليمي.

وأكّد أن الهجمات تقوض مبادرات الحوار وخفض التوتر، في هذه الفترة من التوتر الشديد في المنطقة.

ولفت إلى ضرورة الكشف عن الجهة المسؤولة عن الهجمات، داعيا بقوة إلى ضبط النفس.

وأعلنت السعودية، السبت، السيطرة على حريقين وقعا في منشأتين تابعين لشركة "أرامكو" النفطية، شرقي المملكة؛ جراء هجوم بطائرات مسيرة، تبنته جماعة "الحوثي".

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الخبر السابق أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية الإخبارية، الأحد، بأن الهجوم الذي...
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