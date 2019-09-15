التونسيون يبدؤون التصويت في ثاني انتخابات رئاسية بعد ثورة يناير 2011

افتتحت مراكز الاقتراع في تونس، الأحد، في تمام الثامنة بالتوقيت المحلي (07:00 ت.غ)، في ثاني انتخابات رئاسية تشهدها البلاد بعد ثورة الياسمين في 2011.

ويتنافس على كرسي الرئاسة 24 مرشحا في السباق بعد انسحاب المرشح محسن مرزوق، عن حزب مشروع تونس، والمرشح عن حزب الوطن الجديد سليم الرياحي، لفائدة المرشح المستقل وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي.

والمرشحون من مختلف التيارات السياسية، وأبرزهم عبد الفتاح مورو عن حركة النهضة، والمنصف المرزوقي عن حزب الحراك، ويوسف الشاهد عن حزب تحيا تونس، ومحمد عبّو عن التيار الديمقراطي، وعبير موسى عن الحزب الدستوري الحر، ونبيل القروي عن حزب قلب تونس.

ويتنافس أيضاً في السباق الرئاسي من المستقلين حمّادي الجبالي ومحمد الصغير النوري وعمر منصور وقيس سعيّد.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت، 7 ملايين و155 ألفا، مسجلين في كشوف هيئة الانتخابات.

العملية الانتخابية ستتم في 13 ألف مكتب اقتراع، موزعة على 4567 مركز تصويت، في 33 دائرة انتخابية داخل تونس وخارجها.