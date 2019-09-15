الجيش اليمني يعلن مقتل وجرح عشرات الحوثيين قرب الحدود السعودية

أعلن الجيش اليمني، الأحد، مقتل وجرح عشرات الحوثيين في معارك بين الطرفين بمحافظة حجة قرب الحدود اليمنية مع السعودية (شمال غرب).

وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة التابعة للجيش اليمني، إن "عشرات الحوثيين سقطوا بين قتيل وجريح في هجمات عنيفة متزامنة على مواقع قوات الجيش في منطقة بني حسن بمديرية عبس، وشرقي مديرية حيران وتخوم مدينة حرض في محافظة حجة".

وأفاد المركز بأن "مقاتلات التحالف العربي، نفذت عددا من الغارات على مواقع وتجمعات للمليشيا الحوثية وتعزيزاتها، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى".

كانت قوات الجيش في المنطقة العسكرية الخامسة أطلقت نهاية الشهر الماضي عملية عسكرية على مشارف مدينة حرض؛ أسفرت عن تحرير نحو 20 قرية متاخمة للمدينة وأسر 23 عنصرا حوثيا، إضافة إلى سقوط خسائر فادحة تكبدتها المليشيات في العتاد والأرواح، حسب البيان.

وتخضع معظم محافظة حجة المحاذية للحدود السعودية لسيطرة الحوثيين، منذ نهاية 2014، فيما تسيطر القوات الحكومية على بعض المناطق فيها.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من الحوثيين بشأن ما أعلنه الجيش اليمني.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

وأدى القتال المشتعل باليمن في 30 جبهة، إلى مقتل 70 ألف شخص، منذ بداية عام 2016، حسب تقديرات لمارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، خلال إحاطة له أمام مجلس الأمن في 17 يونيو/حزيران 2019.