انتخابات تونس.. قيس سعيد ونبيل القروي يتأهلان إلى الدور الثاني

أظهرت إحصائيات تقديرية لوكالة سيغما كونساي لسبر الآراء تأهل المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي للدور الثاني لانتخابات الرئاسة التونسية.
ووفق النتائج التقديرية التي قدمتها سيغما كونساي على تلفزيون الحوار التونسي الخاص تقدم قيس سعيد المرشح المستقل بـ 19.50 % من الأصوات.
وجاء نبيل القروي رئيس حزب "قلب تونس" في المرتبة الثانية 15.5%، وعبد الفتاح مورو مرشح حركة النهضة في المرتبة الثالثة 11 %.
وجاء المرشح المستقل (وزير الدفاع) عبد الكريم الزبيدي في المرتبة الرابعة بـ 9.4 %، وحل يوسف الشاهد (رئيس الحكومة الحالي) في المرتبة الخامسة بـ 7.5 %، وجاء الصافي سعيد بـ 7.5 % في المرتبة السادسة.