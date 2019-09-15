بعد لقائه نظيره الأردني.. تشاوش أوغلو يعد بتعزيز التعاون التركي مع الأردن

قال وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو، الأحد، إن تركيا ستواصل تعزيز تعاونها مع الأردن في العلاقات الثنائية والقضية الفلسطينية.

جاء ذلك في تغريدة عبر "تويتر"، حول لقائه نظيره الأردني أيمن الصفدي، على هامش الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة غربي السعودية.

وكتب الوزير: "التقيت وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي. سنواصل تعزيز تعاوننا مع الأردن، وسنبذل جهودا مشتركة فيما يخص علاقتنا الثنائية والقضية الفلسطينية".

من جانبها، قالت الخارجية الأردنية، في بيان، إن الصفدي وتشاوش أوغلو أكدا خلال لقائهما على "استمرار التنسيق" من أجل مواجهة الإعلان الإسرائيلي بفرض السيادة على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت.

وأضافت أن الوزيرين بحثا كيفية "التصدي لمحاولات تكريس الاحتلال وانتهاك المقدسات في القدس المحتلة".

كما طالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته برفض الإعلان الإسرائيلي ومنع تطبيقه.

واعتبر الصفدي وتشاوش أوغلو أنه "لا حل للصراع من دون زوال الاحتلال وتلبية جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني"، حسب البيان ذاته.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أكد الوزيران حرص بلديهما على تعزيزها "نحو آفاق أوسع"؛ تنفيذا لتوجيهات الملك عبد الله الثاني والرئيس رجب طيب أردوغان.

والأحد، عقدت منظمة التعاون الإسلامي اجتماعا استثنائيا على مستوى وزراء الخارجية؛ لبحث تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول ضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة.

وبحث الاجتماع "اتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية العاجلة للتصدي لهذا الموقف العدواني الإسرائيلي"، وفق بيان سابق للمنظمة (تضم 57 دولة مقرها جدة).

ومؤخرا، أعلن نتنياهو أنه إذا فاز في الانتخابات المقررة الثلاثاء "سيفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت".