تراجع في البورصات العربية وخسائر شبه جماعية بعد هجوم "أرامكو"

تكبدت البورصات العربية خسائر شبه جماعية في نهاية تداولات الأحد، بعد يوم على هجوم تعرض له معملان لعملاق النفط السعودي "أرامكو".

وأعلنت السعودية، السبت، السيطرة على حريقين وقعا في منشأتين تابعين لشركة "أرامكو" النفطية، شرقي المملكة؛ جراء هجوم عليهما بطائرات مسيرة، تبنته جماعة "الحوثي".

وجاءت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، على رأس الأسواق الخاسرة مع هبوط مؤشرها الرئيس "تأسي" بنسبة 1.05 في المئة إلى 7749 نقطة، لتتخلى عن جميع مكاسبها المحققة خلال العام الجاري، بضغط رئيس من هبوط أسهم البتروكيماويات.

ونزلت بورصة البحرين بنسبة 0.72 في المئة إلى 1535 نقطة، مع هبوط شبه جماعي للأسهم يتصدرها "الأهلي المتحد" بنسبة 1.74 في المئة و"البحرين الوطني" بنسبة 1.29 في المئة و"جي أف اتش" بنسبة 0.4 في المئة.

وفي الإمارات، انخفضت بورصة دبي بنسبة 0.64 في المئة إلى 2869 نقطة، مع تراجع أسهم قيادية مثل "إعمار مولز" بنسبة 1.55 % و"سوق دبي المالي" بنسبة 1.44% و"أرابتك" بنسبة 1.17 %.

وهبطت بورصة قطر بنسبة 0.64 % إلى 10394 نقطة، مع تراجع أسهم "بنك الدوحة" بنسبة 2.24 % و"الكهرباء والماء" بنسبة 1.44 % و"قطر الوطني" بنسبة 1.23 %.

وانخفضت بورصة مصر مع تراجع مؤشرها الرئيس "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.58 % إلى 15023 نقطة بفعل ضغوط بيعية للمؤسسات المحلية.

ونزلت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.44 % إلى 5073 نقطة، مع تراجع أسهم "أبوظبي الأول" بنسبة 0.66 % و"الدار العقارية" بنسبة 1.34 %.

وفي الكويت، انخفض المؤشر الأول بنسبة 0.26 % إلى 6234 نقطة، ونزل المؤشر الرئيس بنسبة 0.6 % إلى 4733 نقطة، وهبط المؤشر العام بنسبة 0.35% إلى 5725 نقطة.

في المقابل، ارتفعت بورصة الأردن بنسبة 0.76 % إلى 1807 نقطة، مع ارتفاع أسهم "الاتحاد للسجائر" بنسبة 3.8 % و"الأهلي" بنسبة 3.2 %

وصعدت بورصة مسقط بنسبة 0.02 % إلى 4021 نقطة، مع ارتفاع أسهم "المها للسيراميك" بنسبة 1.8 % و"مسقط للتمويل" بنسبة 1.45 % و"ريسوت للأسمنت" بنسبة 1.2 %.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

الأردن: بنسبة 0.76 %إلى 1807 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.02 % إلى 4021 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

السعودية: بنسبة 1.05 % إلى 7749 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.72 % إلى 1535 نقطة.

دبي: بنسبة 0.64 % إلى 2869 نقطة.

قطر: بنسبة 0.64 % إلى 10394 نقطة.

مصر: بنسبة 0.58 % إلى 15023 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.44 %إلى 5073 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.26 % إلى 6234 نقطة.