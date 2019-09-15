تقارير عن تنفيذ الهجمات على منشأتي "أرامكو" من العراق والأخير ينفي

أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية الإخبارية، الأحد، بأن الهجوم الذي استهدف معملين كبيرين تابعين لشركة "أرامكو" في المملكة العربية السعودية وتبنته جماعة الحوثيين اليمنية نفذ "انطلاقا من العراق".

ونقلت الشبكة عن مصدر مطلع على مجريات التحقيق في الهجوم (لم تسمّه) قوله إن "المعلومات الأولية تؤكد أن القصف نفذ بواسطة طائرات مسيرة لم تقلع من اليمن، بل من العراق".

وفي وقت سابق من اليوم، أشار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عبر "تويتر" إلى غياب أي أدلة على أن الهجوم الذي استهدف المعملين في محافظة بقيق وهجرة خريص نفذ من اليمن.

كما اتهم بومبيو إيران بالوقوف وراء نحو 100 هجوما على السعودية.

بدورها أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن خبراء سعوديين وأمريكيين يحققون في احتمال استخدام صواريخ كروز في الهجوم أطلقت من العراق أو إيران.

وعقب ورود أنباء عن احتمال أن تكون الهجمات قد انطلقت من الأراضي العراقية، نفى مجلس الوزراء العراقي في البلاد الاتهامات مؤكداً "التزامه الدستوري بمنع استخدام أراضيه للعدوان على جواره وأشقائه وأصدقائه".

وأوضح، ان "الحكومة العراقية ستتعامل بحزم ضد كل من يحاول انتهاك الدستور، وقد شكلت لجنة من الاطراف العراقية ذات العلاقة لمتابعة المعلومات والمستجدات".