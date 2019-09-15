مقتل 12 مدنيا سوريا بهجوم إرهابي في بلدة "جوبان باي" السورية

قُتل 12 وأصيب عدد كبير من المدنيين، الأحد، جراء هجوم إرهابي بسيارة مفخخة في بلدة "جوبان باي" المحاذية للحدود التركية شمال شرق محافظة حلب السورية.

وقال مراسل الأناضول إن سيارة مفخخة جرى تفجيرها في موقف للسيارات قرب مستشفى "جوبان باي"، داخل منطقة "درع الفرات".

وذكرت مصادر في الدفاع المدني (الخوذ البيضاء)، أن التفجير الإرهابي أسفر وفق معطيات أولية عن مقتل 12 وإصابة عدد كبير من المدنيين.

وتواصل فرق الدفاع المدني أعمال البحث والإنقاذ تحت أنقاض المنازل التي تهدمت جراء التفجير قرب المستشفى، وسط قلق من ازدياد عدد القتلى.

كما ألحق التفجير أضرارًا مادية كبيرة بالمستشفى أيضًا.