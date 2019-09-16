محكمة دولية توجه اتهامات جديدة لأحد المتهمين بالمشاركة في اغتيال الحريري

وجهت محكمة مدعومة من الأمم المتحدة في هولندا اتهامات جديدها من بينها الإرهاب والقتل العمد لأحد عناصر حزب الله والمتهم أيضا باغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.

وأعلنت المحكمة الخاصة بلبنان، اليوم الاثنين، أن قاضيا أكد لائحة اتهام جديدة تتضمن خمس تهم لسالم جميل عياش بالضلوع في ثلاثة تفجيرات تستهدف سياسيين لبنانيين في 2004 و2005. وأصدرت المحكمة أيضا مذكرة اعتقال لبنانية ودولية بحق عياش، وموقعه حالياً مجهول.

وكان عياش واحدا من أربع مقاتلين لحزب الله حوكموا غيابيا في المحكمة بتهمة تخطيطهم لتفجير شاحنة أسفر عن مقتل الحريري و21 شخصا آخرين وأصاب أكثر من 220 من المارة يوم 14 فبراير/ شباط 2005. ولم يصل القضاة الى حكم بعد.

وينفي حزب الله تورطه في اغتيال الحريري.