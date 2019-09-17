اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري الحر وإرهابيي "ي ب ك" بريف حلب

اندلعت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة الثلاثاء، بين الجيش السوري الحر وعناصر من تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي، إثر محاولة الأخير التسلل إلى منطقة أعزاز شمالي سوريا.

وأفادت مصادر محلية، أن عناصر من تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" حاولت التسلل إلى بلدة كفر خاشر جنوبي مدينة أعزاز، في ساعات متأخرة من ليل الاثنين.

وأضافت أن قوات الجيش السوري الحر تصدت للمحاولة ما أسفرت عن اندلاع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة.

وتواصل ميليشيات تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" السيطرة على منطقة تل رفعت بعد إخراجها من منطقة عفرين في عملية غصن الزيتون التي قامت بها تركيا بهدف تطهير مدينة عفرين السورية ومحيطها من التنظيمات الإرهابية.