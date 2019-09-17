روحاني: الهجوم على منشآت أرامكو دفاع مشروع

علق الرئيس الإيراني على الهجوم الذي وقع نهاية الأسبوع الماضي على منشأتي النفط التابعتين لشركة أرامكو وتبناه الحوثيون بقوله إنه "دفاع وهجوم مضاد مشروع" ضد الحرب التي تشنها السعودية في اليمن.

ونقل التلفزيون الحكومي الإيراني عن حسن روحاني تصريحاته إلى الصحفيين يوم الاثنين خلال القمة الثلاثية التي عقدها مع نظيريه التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين في تركيا لمناقشة الحرب في سوريا.

وقال روحاني "بخصوص الهجوم بطائرات مسيرة، هذه المشكلة لها جذور في غزو اليمن. إنهم يقصفون اليمن يوميا".

وقد أعلن الحوثيون المسؤولية عن الهجوم الذي وقع فجر السبت، رغم وجود شكوك في أن الطائرات انطلقت من اليمن.

وتخوض السعودية حربا ضد الحوثيين الذين تدعمهم إيران في اليمن منذ أوائل العام 2015.