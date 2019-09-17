قصف جوي مجهول على مواقع للحرس الثوري الإيراني شرقي سوريا

قامت طائرة مجهولة بمهاجمة مواقع لمقاتلين تدعمهم إيران عند الحدود مع العراق، وفق ما نقله ناشطون في المعارضة السورية.

وقال النشطاء إن الغارة الجوية وقعت في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء في البوكمال الواقعة في محافظة دير الزور شرقي سوريا، ولم ترد أنباء فورية عن الخسائر.

والأسبوع الماضي، استهدفت طائرات حربية مجهولة مستودع أسلحة ومواقع لميليشيات تدعمها إيران في البوكمال، ما أسفر عن مقتل 18 مقاتلا في الأقل. وقال مسؤول أمني سوري إن الطائرات الإسرائيلية كانت وراء الهجوم لكنه نفى وقوع إصابات.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان وموقع دير الزور24 إن الضربات وقعت بالقرب من المعبر الحدودي مع العراق. وتم تأجيل فتح المعبر الذي خطط له العراق وسوريا عدة مرات في الأسابيع الأخيرة.