نتنياهو يخسر الغالبية البرلمانية لصالح منافسه غينتس في الانتخابات بحسب نتائج أولية

أظهرت استطلاعات رأي للناخبين لدى الخروج من مراكز الاقتراع في إسرائيل تقدم تحالف "أزرق – أبيض" بزعامة بيني غانتس، منافس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يبدو أنه فقد الأغلبية وأصبح مستقبله السياسي في خطر.

وبحسب القناة الإسرائيلية 13، فقد حصل "أزرق أبيض" الوسطي برئاسة غانتس على 34 مقعداً، و" الليكود" اليميني بزعامة نتنياهو على 33 مقعداً من مقاعد الكنيست.

وأوضحت القناة أن أحزاب اليمين بمجموعها، بدون حزب أفيغدور ليبرمان، حصلت على 54 مقعداً، فيما حصدت أحزاب الوسط والعرب 58، أما حزب ليبرمان فقد حصل على 8 مقاعد.

وتتفاوت الأرقام المذكورة بين محطات التلفزة الإسرائيلية، حيث تعطي بعض المحطات الغالبية لليمين على حساب الوسط.

وأدلى 63.7 في المئة من الناخبين الإسرائيليين بأصواتهم، وذلك قبل ساعتين من إغلاق صناديق الاقتراع رسميًا، في الانتخابات الإسرائيلية العامة، الثلاثاء.

وقالت اللجنة المركزية للانتخابات، في بيان، إن نسبة المشاركة أعلى بـ 2.4٪ مقارنة بالفترة نفسها من انتخابات أبريل/ نيسان الماضي.