وزير الدفاع الكويتي يدعو جيش بلاده إلى "الاستعداد لمواجهة أي مخاطر محتملة"

دعا نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي بالإنابة ووزير الخارجية، صباح خالد الحمد، الثلاثاء، جيش بلاده إلى "الیقظة والاستعداد لمواجهة أي مخاطر محتملة" من شأنها زعزعة أمن واستقرار البلاد.

جاء ذلك خلال لقائه مع عدد من قطاعات القوات المسلحة الكویتية، بحضور رئیس الأركان الفريق محمد الخضر، عقب 3 أيام على رصد تحليق طائرة مسيرة في مناطق على الجانب الساحلي من مدينة الكويت.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية الكويتية، أكد وزير الدفاع على "ضرورة ممارسة أقصى درجات الحذر والیقظة والاستعداد لمواجھة أیة أحداث تؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد والمنطقة".

وطالب صباح الحمد من قادة ورجال القوات المسلحة الكویتیة "مضاعفة الجھد والسھر للدفاع عن البلاد من أي مخاطر محتملة، لحفظ أمن البلاد وكل المنشآت الحیویة من أي اعتداءات".

يأتي ذلك عقب يومين على إعلان الكويت، تشديد الإجراءات الأمنية حول المواقع الحيوية في البلاد، غداة رصد تحليق طائرة مسيرة في مناطق على الجانب الساحلي من مدينة الكويت، بحسب إعلام محلي.

والجمعة، أعلنت الكويت، أن أميرها (90 عاما)، غادر مستشفى في الولايات المتحدة، إلى منزله هناك، بعد استكمال فحوصات طبية وصفت بـ"المطمئنة".