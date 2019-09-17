وزير الطاقة السعودي يعقد مؤتمرا صحفياً للحديث عن تداعيات هجمات أرامكو

يعقد وزير الطاقة عبد العزيز بن سلمان، مؤتمرا صحفيا اليوم للحديث عن الهجمات التي تعرضت لها منشآت شركة أرامكو، وفق ما قالت وزارة الإعلام السعودية، الثلاثاء.

وذكرت الوزارة، في بيان نقلته وسائل إعلام سعودية اليوم، أن الاجتماع سيعقد الساعة 20:30 بتوقيت مكة (17:30 ت.غ) في مدينة جدة (غرب السعودية).

والأحد، قال وزير الطاقة إن الرياض ستعلن عن تفاصيل بشأن الهجوم، الذي أدى لتعطل 50 بالمئة من إنتاج أرامكو، خلال 48 ساعة.

وتعرض مجمعا "بقيق" و"خريص" النفطيين شرقي السعودية، السبت، إلى هجوم قالت الرياض إنه تم بطائرات مسيرة، فيما تبنى الحوثيون المسؤولية عنه.

ويعد هذين المجمعين القلب النابض لصناعة النفط في المملكة؛ إذ يصل إليهما معظم الخام المستخرج للمعالجة، قبل تحويله للتصدير أو التكرير.

وطمأن منتجون كبار للنفط، بوفرة الإمدادات العالمية للخام، فيما أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده السحب من مخزونات بلاده النفطية لتلبية حاجة السوق.