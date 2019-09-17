وفد برلماني بريطاني يلتقي إرهابيين من "ي ب ك" في القامشلي

زار وفد برلماني بريطاني، الثلاثاء، مناطق خاضعة لسيطرة تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي شمالي سوريا، للقاء قادة التنظيم.

وبحسب مصادر محلية للأناضول، ضم الوفد البريطاني 13 شخصاً بينهم برلمانيون من حزبي المحافظين الحاكم والعمال المعارض.

ووصل الوفد إلى مركز مدينة القامشلي أقصى شمال شرقي سوريا، والتقوا عناصر من التنظيم.

وأفادت المصادر نفسها أن البرلمانيين البريطانيين وعدوا التنظيم بتقديم الدعم له.

يُشار إلى أن وفداً بريطانياً يضم برلمانيين من حزب العمال، كانوا قد زاروا القامشلي العام الماضي والتقوا أيضاً عناصر من "ي ب ك/بي كا كا."

والشهر الماضي، أعلنت بريطانيا اعتزامها التوسط بين "ي ب ك/بي كا كا" و المجلس الوطني الكردي السوري.