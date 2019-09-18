الأمم المتحدة: التوصل إلى اتفاق حول تشكيل لجنة الدستور السورية

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه تم التوصل الى اتفاق يسعى إليه منذ فترة طويلة حول تشكيل لجنة وضع مسودة دستور جديد لسوريا.

وأخبر غوتيريش الصحفيين، اليوم الأربعاء، أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسون "يقوم بوضع اللمسات النهائية مع الأطراف المعنية (...) ونأمل الانتهاء قريبا من ذلك".

الجهود المبذولة منذ نحو عشرين شهرا لتشكيل لجنة دستورية من 150 عضوا عرقلتها اعتراضات من حكومة النظام السوري حول قائمة من 50 عضوا تمثل خبراء ومستقلين وزعماء قبائل ونساء. وكان هناك اتفاق مبدئي على قوائم الخمسين عضوا من الحكومة والمعارضة.

وأضاف غوتيريش أنه يأمل أن يمثل تشكيل لجنة دستورية "خطوة مهمة جدا لخلق ظروف إيجاد حل سياسي لهذا الصراع المأساوي."