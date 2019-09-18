لوفيغارو.. الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي سيزور معسكرات الإبادة في أوشفيتز

كشفت صحيفة لوفيغارو الفرنسية أن الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، محمد العيسى، سيزور معسكر أوشفيتز للاعتقال والإبادة اليهودية في جنوب بولندا بداية العام القادم 2020.

وذكرت الصحيفة أن الإعلان عن الزيارة قد ورد في "مذكرة" وقعت ليلة 17 سبتمبر/أيلول في باريس في نهاية أعمال "مؤتمر دولي للسلام والتضامن" الذي عقد يوم الثلاثاء في العاصمة الفرنسية.

وتأتي الزيارة بمناسبة الذكرى 75 لتحرير معسكر الموت من قبضة النازية، وسيرافقه فيها كبير حاخامات فرنسا، حاييم كورسيا ورئيس مجلس الكنائس المسيحية فرانسوا كلافيرولي.

وأشارت الصحيفة إلى أن زيارة شخصية إسلامية رفيعة إلى المكان الذي قتل فيه ملايين اليهود ستكون الأولى من نوعها.

وتنص "المذكرة" الموقعة أيضاً على التزام الأطراف (الإسلامية والمسيحية واليهودية) على "مكافحة التطرف والإرهاب والعمل على دحض مزاعمهم وتفنيد ادعاءاتهم"، كما يلتزم الموقعون على "تعزيز حرية التعبير والحرية الدينية".

وطرحت المذكرة كذلك "ثقافة الأخوة" بدل "الاضطهاد والكراهية" وتؤكد أن الأمر ليس "الاختيار بين أن تكون مواطناً ومؤمناً، فالمرء مواطن ومؤمن".

وقد أثار انعقاد "مؤتمر دولي للسلام والتضامن" الكثير من الانتقادات لا سيما حول شخصية محمد العيسى الذي كان وزيراً للعدل في السعودية قبل اختياره لترأس المنظمة الإسلامية.