مقتل قائد عسكري بالتحالف السعودي الإماراتي في اشتباكات باليمن

أفاد مصدر عسكري رفيع، الخميس، بمقتل قائد بالتحالف السعودي الإماراتي وعدد من قوات الجيش اليمني أثناء مهمة عسكرية في محافظة حضرموت شرقي البلاد.

وقال المصدر في تصريح، إن "أبو نواف" قائد التحالف في وادي وصحراء المحافظة، قتل مع مجموعة من جنود المنطقة العسكرية الأولى أثناء مهمة عسكرية بمديرية "شبام".

وأوضح المصدر مفضلًا عدم نشر اسمه لأسباب أمنية، أن القائد العسكري يحمل الجنسية السعودية، دون مزيد من التفاصيل.

وأشار أن هناك بيان سيصدر خلال الساعات القادمة حول الحادثة، فيما لم يصدر أي تعقيب فوري من التحالف السعودي الإماراتي حول ما أورده المصدر.

وتتواجد في قيادة المنطقة العسكرية الأولى الواقع مقرها بمدينة سيئون في حضرموت، قوات سعودية سبق أن شاركت في هجمات ضد مطلوبين من تنظيمي "القاعدة" و"داعش"، بحسب الجيش اليمني.

والإثنين الماضي، انعدلت مواجهات بين الجيش اليمني مدعوما بقوات التحالف السعودي الإماراتي، أثناء ملاحقة مطلوبين أمنيا بمديرية شبام، بحسب مصدر عسكري.

ومنذ سنوات تتعرض قوات المنطقة العسكرية الأولى وقوات الأمن بوادي حضرموت، لعمليات وهجمات يشنها تنظيمي "القاعدة" و"داعش".

وخلال الأشهر الأخيرة، أطلقت قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات المطالب بانفصال جنوب اليمن، تهديدات تتوعد بطرد قوات المنطقة العسكرية الأولى من وادي حضرموت.

وتعد المنطقة العسكرية الأولى من القوات العسكرية التابعة للحكومة اليمنية، وتكتسب أهمية بالغة حيث أنها تغطي نصف مساحة حدود اليمن مع السعودية، إضافة إلى تواجد شركات نفطية فيها ومطار سيئون الدولي ومنفذ الوديعة بين اليمن والمملكة.