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وفاة الرئيس التونسي المعزول بن علي في جدة عن 83 عاماً

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 19.09.2019 18:27
آخر تحديث في 20.09.2019 03:18
وفاة الرئيس التونسي المعزول بن علي في جدة عن 83 عاماً

أعلن منير بن صالحة، محامي الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، الخميس، وفاة الأخير في مدينة جدة السعودية عن 83 عاماً.

وكتب بن صالحة، عبر حسابه على الفيسبوك، تدوينة أعلن فيها "وفاة الرئيس (المعزول) بن علي، الآن في جدة".

يشار أن بن صالحة، ذكر في وقت سابق أن بن علي، مريض، ونقل إلى مستشفى بجدة.

ومنذ انتقاله إلى السعودية، نادرا ما تسربت معلومات عن بن علي، فيما اكتفى محاموه بإصدار بيانات بشأنه إذا اقتضى الأمر.

وولد بن علي، في 3 سبتمبر/ أيلول 1936، بمدينة حمام سوسة الساحلية.

ويصارع منذ سنوات سرطان "البروستات"، الذي اكتشف أنه مصاب به في المستشفى الألماني بالسعودية.

وتقلد الحكم من 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 1987، إثر انقلاب أبيض على سلفه الحبيب بورقيبة (1957- 1987)، وحكم لـ23 عاما قبل أن تطيحه ثورة شعبية في 2011، واجهها بالقمع أولاً ثم ما بث أن هرب من البلاد، قبل أن تعلن السعودية استقباله على أراضيها.

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