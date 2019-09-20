الحوثيون يعلنون وقف الهجمات على السعودية "بانتظار رد إيجابي"

قال المتمردون الحوثيون في اليمن إنهم سيوقفون جميع الهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية على السعودية بانتظار "رد ايجابي".

وكان الحوثيون المدعومون من إيران أعلنوا مسؤوليتهم عن الهجمات الأخيرة على منشآت نفطية سعودية رئيسية، وهي الهجمات التي صعدت التوترات في المنطقة بين ايران والولايات المتحدة.

القرار أعلنه ليلة الجمعة مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى، الذي يدير المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، في تصريحات نقلتها قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين.

ويقاتل تحالف عسكري بقيادة السعودية الحوثيين في اليمن منذ 2015، وفي صراع راح ضحيته عشرات الآلاف.

وتتهم الولايات المتحدة إيران بشن هجوم 14 سبتمبر/ أيلول، كما ترى السعودية ان الهجوم "كان برعاية إيران بلا شك".

لكن إيران تنفي ضلوعها فيه، وقد حذرت من ان أي ضربة انتقامية ضدها سواء من جانب الولايات المتحدة او السعودية ستسفر عن اندلاع "حرب شاملة".