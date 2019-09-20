تويتر يغلق آلاف الحسابات السعودية والإماراتية لممارستها التضليل الإعلامي

أعلن موقع تويتر للتدوينات القصيرة، اليوم الجمعة، أنّه أغلق آلاف الحسابات المرتبطة بحكومات أجنبية والمتهمة بنشر أخبار كاذبة على موقع التواصل الاجتماعي، على رأسها حسابات مؤيدة للسعودية والإمارات تمارس التضليل الإعلامي.

وبحسب الموقع، فقد طال الإجراء حسابات للسعودية في مصر والإمارات موجّهة لشؤون قطر واليمن وتقوم بدعاية إقليمية تتضمن تضخيماً، بالإضافة لحسابات في الصين تستهدف تشويه صورة المحتجين في هونغ كونغ.

وتم تعليق حسابات إضافية في إسبانيا والاكوادور، على ما ذكر فريق الأمان في تويتر.

وهو آخر قرار في سلسلة إجراءات يتخذها عمالقة مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك للقضاء على التضليل الذي غالباً ما تقوم به كيانات تتحكّم فيها حكومات وتخفي هوياتها.

ويأتي قرار تويتر بعد قرار فيسبوك الشهر الفائت إزالة حسابات مزيفة في مصر والسعودية والإمارات لنشرها معلومات مضلّلة بشأن مناطق النزاع الساخنة في الشرق الأوسط وأخرى صينية متورطة في "عملية منسّقة تدعمها الدولة" بشأن الأزمة السياسية في هونغ كونغ.

وقال تويتر: "بموجب سياستنا المتعلقة بالتلاعب على منصّتنا، أوقفنا العمل بشكل دائم بكل هذه الحسابات" التي كان قد تم تعليقها في آب/أغسطس الماضي.

وأضاف أن الحسابات المصرية والإماراتية "شاركت في عملية تضليل إعلامي طالت بالأخصّ قطر ودولاً أخرى مثل إيران"، مشيراً إلى ان هذه الحسابات أنشأتها وأدارتها مؤسسة "دوت دوف" المتمركزة في مصر والإمارات والتي نشطت في "توسيع نطاق انتشار رسائل دعم للحكومة السعودية".

ولم ترد "دوت دوف" على طلب وكالة فرانس برس للتعليق على الأمر.

بالإضافة إلى ذلك، جرى تعليق حساب سعود القحطاني، المستشار السابق لولي العهد السعودي محمد بن سلمان والممنوع من زيارة الولايات المتحدة.

وتورط القحطاني، المقرب من الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية، في عملية قتل الصحافي السعودي في واشنطن بوست جمال خاشقجي في تشرين الاول/اكتوبر 2018، لكنّ لم توجه له اتهامات رسمية.

وعلّق تويتر أيضاً 4258 حساباً إماراتياً وهمياً، مصدرها دولة الإمارات، وكانت تروّج لأخبار كاذبة بشأن حرب اليمن حيث تقود السعودية تحالفا ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران منذ 2015.

كما جرى تعطيل ستة حسابات مرتبطة بوسائل إعلام سعودية رسمية "بسبب الجهود المنسقة الهادفة إلى توسيع نطاق انتشار رسائل لمصلحة الحكومة السعودية".

ووفقاً لتويتر، فإنّ هذه الحسابات كانت تعرّف عن نفسها بأنّها "هيئات صحافية مستقلة بينما تنشر خطابات مؤيدة للحكومة السعودية".