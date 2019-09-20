على وقع التوترات الإقليمية.. الكويت ترفع مستوى الأمن في موانئها

قالت الكويت إنها رفعت مستويات الأمن في موانئها بالنظر إلى التوترات الإقليمية المستمرة في أعقاب هجوم على المملكة العربية السعودية.

نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) الحكومية القرار اليوم الجمعة نقلا عن وزير التجارة والصناعة الكويتي.

قال الوزير خالد الروضان إن القرار يشمل كل من الموانئ التجارية والمنشآت النفطية.

ووضعت الكويت، الدولة الصغيرة الغنية بالنفط، قواتها العسكرية في حالة تأهب قصوى منذ هجوم 14 سبتمبر/ أيلول على السعودية.

أدى هذا الهجوم إلى خفض إنتاج المملكة من النفط إلى النصف وتسبب في تعطيل إمدادات الطاقة العالمية.

تزعم الولايات المتحدة أن إيران نفذت الهجوم. وتقول السعودية إن الهجوم كان "بلا شك تحت رعاية إيران".

فيما تنفي إيران تورطها في الهجوم وتحذر من أن أي ضربة انتقامية من جانب الولايات المتحدة أو المملكة العربية السعودية ستؤدي إلى "حرب شاملة".