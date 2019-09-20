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مصريون يتظاهرون بميدان التحرير ضد السيسي استجابة لدعوات عبر مواقع التواصل

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 20.09.2019 23:28
آخر تحديث في 21.09.2019 00:05
مصريون يتظاهرون ضد السيسي في ميدان التحرير وسط القاهرة (مواقع التواصل* مصريون يتظاهرون ضد السيسي في ميدان التحرير وسط القاهرة (مواقع التواصل*

تظاهر أعداد من المواطنين بميدان التحرير وسط العاصمة القاهرة، ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وسط أنباء عن توقيفات طالت عدداً من المتظاهرين.

ونقل ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة وقنوات معارضة للنظام المصري تبث من خارج البلاد، مقاطع فيديو قصيرة تظهر أعدادا من المصريين في ميدان التحرير، وسط هتافات ضد السيسي.

وقالت المصادر ذاتها، إن هناك توقيفات طالت بعض المتظاهرين خلال التظاهرات التي تحدث لأول مرة منذ سنوات بميدان التحرير الذي تعود شهرته لثورة يناير/ كانون الثاني 2011.

وغادر السيسي البلاد، في وقت سابق مساء الجمعة، متوجهًا إلى نيويورك لحضور اجتماعات للأمم المتحدة، قبيل دعوات عبر منصات التواصل الاجتماعي للخروج في احتجاجات.

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