الجبير: نتشاور مع الحلفاء بشأن الرد على استهداف "أرامكو"

قال عادل الجبير، وزير الشؤون الخارجية السعودي، إن بلاده تتشاور مع الأصدقاء والحلفاء بشأن الخطوات التالية لإعلان النتائج لتحقيقات استهداف منشأتي "أرامكو" الأسبوع الماضي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للوزير السعودي، في الرياض، السبت، نقلته فضائية "الإخبارية" السعودية الرسمية.

وأوضح الجبير، أن "أكثر من 80 دولة أدانت هذا الهجوم العدواني والإرهابي"، السبت الماضي، الذي تبنته جماعة "الحوثي" اليمنية.

وأكد أن التحقيقات الجارية تستهدف التعرف على مصدر إطلاق الأسلحة الإيرانية صوب منشأتي "أرامكو".

وقال إن "الإطلاق لم يأت من اليمن ولكن من الشمال، وسنطلع العالم على نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها".

وكشف أنه "تم استهداف المملكة بأكثر من 260 صاروخا باليستيا و150 مسيرة كلها إيرانية الصنع"، مضيفاً: "في المقابل المملكة لم تطلق صاروخا أو طائرة مسيرة أو رصاصة باتجاه إيران ونحن نسعى للخير وطهران تسعى للشر".

وطالب المجتمع الدولي بالحد من "سياسيات تخريبية لإيران في المنطقة".

وقال: "سنتخذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع هذا العدوان، ونتشاور مع الحلفاء والأصدقاء بشأن الخطوات المقبلة بعد انتهاء التحقيقات".