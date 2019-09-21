الحكومة الليبية: طيران إماراتي مسير يقصف مدنيين في طرابلس

قالت قوات حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دولياً، مساء السبت، إن "طيرانا مسيرا إمارتيا" قصف منطقة سكنية بالعاصمة طرابلس؛ ما أسفر عن إصابة عدد من أفراد عائلة واحدة بجروح خطيرة.

جاء ذلك في بيان مقتضب نشره عبر "فيسبوك" المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، التي أطلقتها حكومة "الوفاق" للتصدي لهجوم قوات الضابط المتقاعد خليفة حفتر على طرابلس.

وأضاف البيان: "استهدف الطيران الإماراتي المسير الداعم لمجرم الحرب المتمرد حفتر مباني سكنية بمشروع الهضبة بالعاصمة طرابلس".

وأشار إلى أن القصف أسفر عن إصابات خطيرة بين أفراد إحدى العائلات، مضيفاً أن المصابين "نقلوا لتلقي العلاج اللازم وهم بالعناية الفائقة الآن".

ولم يوضح البيان عدد الطائرات المهاجمة أو عدد المصابين.