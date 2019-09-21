بطلب من السعودية.. الولايات المتحدة تعتزم إرسال تعزيزات عسكرية إلى منطقة الخليج

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها سترسل تعزيزات عسكرية إلى منطقة الخليج بطلب من المملكة العربية السعودية، والإمارات.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك لوزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، ورئيس الأركان العامة الأمريكي الجنرال جوزيف دانفورد في البنتاغون، عقب اجتماع للأمن الوطني في البيت الأبيض، على خلفية الهجوم الذي تعرضت لها منشآت أرامكو النفطية في المملكة العربية السعودية مؤخراً.

وقال إسبر، إن بلاده ستنشر قوات عسكرية لتوفير دعم دفاع جوي للخليج، بناء على طلب المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة.

وأشار إلى أن الهجوم على أرامكو زاد التوتر بشكل دراماتيكي في المنطقة.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي: "كل المؤشرات تدل على أن إيران مسؤولة عن الهجوم".

وأردف: " لمنع حدوث مزيد من الهجمات ، طلبت السعودية دعمًا دوليًا للمساعدة في حماية بنيتها التحتية الحيوية، كما طلبت الإمارات المساعدة أيضاً".

وتابع: "بناءً على طلب المملكة للحصول على الدعم ، وافق الرئيس (دونالد ترامب) على نقل القوات الأمريكية إلى المنطقة، خاصةً لأغراض الدفاع التي تركز على الدفاع الجوي والصاروخي، وسنقوم أيضًا بتسريع توريد معدات للسعودية والإمارات لتحسين قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم ".

ولفت إلى أن إرسال تعزيزات عسكرية أمريكية إلى الخليج هو رسالة واضحة لإيران، كما تهدف إلى حماية النظام الدولي.

وأوضح إسبر بالقول "كما قال الرئيس، فإن الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع مع إيران، ولكن لدينا جميع الخيارات العسكرية إذا لزم الأمر".

ودعا وزير الدفاع الأمريكي الحكومة الإيرانية إلى ترك الصراعات والعودة إلى الدبلوماسية.

من جهته، قال رئيس هيئة الأركان الأمريكي جوزيف دانفورد إن التعزيزات العسكرية ستكون في الأغلب للدفاع الجوي، وإن التفاصيل في هذا الخصوص لم تتحدد بعد.

ورداً على سؤال حول حجم التعزيزات التي سترسل، وأعداد الجنود، أجاب دانفورد "قوة بمستوى متوسط"، وعدد الجنود "ليس بالآلاف".

والسبت الماضي، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين نشبا في منشأتي "بقيق" و"خريص" التابعتين لشركة "أرامكو"، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنتها جماعة "الحوثي" اليمنية.

وتعد المنشأتان اللتان تم استهدافهما القلب النابض لصناعة النفط في المملكة، إذ يصل إليهما معظم الخام المستخرج للمعالجة، قبل تحويله للتصدير أو التكرير.

و"أرامكو" أو "الشركة العربية للزيوت السعودية"، هي أكبر شركة نفط في العالم، وتنتج في المتوسط 10 ملايين برميل من النفط الخام يوميا.

واتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو، السبت، إيران بالوقوف وراء الهجوم، مقابل نفي طهران لذلك.