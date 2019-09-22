الأمم المتحدة تلغي كلمة للسعودية والبرازيل في قمة المناخ الدولية

ألغت الأمم المتحدة كلمة كل من السعودية والبرازيل كان من المخطط أن تدلي بها الدولتان في قمة المناخ التي تنعقد غداً الاثنين، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن البشرية "تشن حربا على الكوكب"، مضيفاً أنه لن يسمح لكل زعيم عالمي بالتحدث عن تغير المناخ في القمة المناخ المذكورة.

وأوضح غوتيريش أن من لديهم خططاً جديدة ومحددة وجريئة هم فقط من يمكنهم أن يحظوا باهتمام المنصة والعالم الذي تزداد حرارته ارتفاعاً.

لذلك "ستلغى كلمة البرازيل وكلمة السعودية"، بحسب الأمين العام للأمم المتحدة.

للتأكيد على خطورة تغير المناخ، أصدرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة تقريرا يظهر أنه خلال السنوات القليلة الماضية تسارعت وتيرة ارتفاع درجات الحرارة والتلوث بالكربون.

وقال مسؤول بالأمم المتحدة تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن مقترحات البرازيل والمملكة العربية السعودية كانت أقل من التوقعات، لذا فهي ليست على جدول الأعمال. اما الولايات المتحدة فلم تهتم حتى بطلب الكلمة او بتقديم مقترح.