مبعوث الأمم المتحدة: أحرزنا تقدماً بشأن لجنة الدستور السورية

وصل المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، إلى دمشق اليوم الأحد، لمناقشة قضية اللجنة الدستورية، التي تعد أهم القضايا العالقة بين النظام والمعارضة السورية.

عند وصوله، قال بيدرسن للمراسلين "أعتقد أنني أحرزت بعض التقدم في حزمة كاملة بشأن العمل الذي نقوم به في لجنة الدستور".

من المتوقع أن يلتقي بيدرسن وزير خارجية النظام وليد المعلم، غداً الاثنين، لمناقشة التطورات الأخيرة في الأزمة السورية والمحادثات مع المعارضة.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الأربعاء أنه تم التوصل إلى اتفاق طال انتظاره بشأن تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد لسوريا، وهي خطوة مهمة مأمولة تجاه إنهاء الصراع المستمر منذ أكثر من ثماني سنوات.