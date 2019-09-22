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واشنطن تزود تنظيم "ي ب ك" الإرهابي بـ200 شاحنة دعم لوجستي

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 22.09.2019 12:10
آخر تحديث في 22.09.2019 13:37
واشنطن تزود تنظيم ي ب ك الإرهابي بـ200 شاحنة دعم لوجستي

أرسلت الولايات المتحدة نحو 200 شاحنة محملة بمستلزمات دعم لوجستي إلى المناطق التي يحتلها تنظيم ي ب ك/ بي كا كا الإرهابي بسوريا.

ودخلت دفعة المساعدات الأمريكية الجديدة المرسلة إلى التنظيم، من معبر سيمالكا الحدودي بين سوريا والعراق، مساء السبت.

وتحمل الشاحنات مستلزمات بناء ومنازل مسبقة الصنع وخزانات وقود، وصناديق مغلقة.

وتواصل الولايات المتحدة منذ أكثر من 3 سنوات إرسال مساعدات عسكرية ولوجستية كبيرة إلى مناطق سيطرة "ي ب ك" الإرهابي شمال شرقي سوريا، بذريعة محاربة داعش.

ويوجد في سوريا حاليا نحو ألفي جندي أمريكي متوزعين على 18 قاعدة ونقطة عسكرية.

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