الأمم المتحدة تعلن تشكيل اللجنة الدستورية السورية والبدء بعملها خلال أسابيع

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، تشكيل لجنة دستورية سورية تضمّ ممثلين عن كلّ من النظام والمعارضة والمجتمع المدني، حيث ستقوم بمراجعة الدستور، وهي إحدى بنود العملية التفاوضية التي انطلقت في جنيف قبل أعوام.

وقال غوتيريش للصحافيين في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك: "أعتقد بشدّة أنّ تشكيل لجنة دستورية يتولّى السوريون أنفسهم تنظيمها وقيادتها يمكن أن يشكّل بداية طريق سياسي نحو حلّ" سياسي للصراع المستمر منذ نحو 8 أعوام.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن اللجنة التي تم اعتماد أعضائها ستلتئم في جنيف خلال الأسابيع المقبلة.