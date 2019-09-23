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الرئيس الإسرائيلي يستدعي نتنياهو وغانتس إلى اجتماع

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 23.09.2019 14:15
آخر تحديث في 23.09.2019 18:35
الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين

استدعى الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين، الاثنين، زعيم حزب "الليكود" ورئيس الوزراء المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، وزعيم حزب "أزرق أبيض" الوسطي المعارض الفائز بالانتخابات الأخيرة، بيني غانتس إلى اجتماع.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن ريفلين "دعا نتنياهو وغانتس الى لقاء مساء اليوم (الاثنين)".

وأضافت إن نتنياهو وافق على المشاركة باللقاء، دون أن يتضح موقف غانتس.

وكان ريفلين بدأ الأحد، مشاورات مع قادة الأحزاب الفائزة بالانتخابات، توطئة لتحديد المكلف بتشكيل الحكومة القادمة.

وواصل ريفلين المشاورات، الاثنين، حيث تشير النتائج إلى أن الكفة تميل لصالح غانتس، بعد قرار القائمة المشتركة، وهي تحالف 4 أحزاب عربية التوصية بغانتس.

ومن المقرر أن يعلن ريفلين اسم المكلف بتشكيل الحكومة، بعد تسلمه النتائج النهائية للانتخابات يوم الأربعاء.

وأعلن ريفلين في أكثر من مناسبة دعمه لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

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