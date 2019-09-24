المقاول المصري محمد علي يتهم ضباطا بالجيش بتدبير عملية لاغتياله

اتهم الفنان والمقاول المصري محمد علي ضباطا بالجيش المصري بتدبير عملية لاغتياله.

وقال محمد علي في فيديو نشره، الثلاثاء، على يوتيوب إنه يحمل السلطات الإسبانية المسؤولية الكاملة حال تم اغتياله، وإن ضباطاً من الجيش المصري اتفقوا مع أشخاص في إسبانيا على اغتياله.

وأضاف "علي" أنه منذ أسبوعين يهرب منهم، لكنهم توصلوا إلى مكانه ولن يستطيع الهروب ثانية. وقال "لو قُتلت أنا والشهداء دمي في رقبتكم يا مصريين".

وكان محمد علي قد دعا في فيدو سابق له إلى تنظيم مظاهرة مليونية للمطالبة برحيل السيسي يوم الجمعة القادمة.

وعبر مقطع فيديو مدته 30 دقيقة، قال المقاول المصري محمد علي الموجود خارج البلاد، والذي نفى السيسي أحاديثه عن فساد بالدولة مؤخرا، إنه يشكر الجيش والشرطة على عدم التعامل الخشن مع مظاهرات الجمعة.

ودعا للخروج في تظاهرة تضم مليون شخص حال عدم إجبار المؤسسات للرئيس على الرحيل.

وأشار إلى أن عدداً من ضباط الجيش المصري تواصلوا معه وأعربوا له عن تأييدهم له ورغبتهم في رحيل السيسي.