الرئيس الإسرائيلي يكلّف نتنياهو رسميًا بتشكيل الحكومة ‎

كلف الرئيس الإسرائيلي رووبين ريفلين، مساء الأربعاء، رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، بتشكيل الحكومة المقبلة.

جاء إعلان ريفلين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نتنياهو بثته قناة "كان" الرسمية.

وأفادت القناة أنّ تكليف نتنياهو جاء في أعقاب فشل المحادثات التي جرت في وقت سابق الأربعاء بين نتنياهو، وزعيم تحالف "أزرق- أبيض" بيني غانتس، الذي حاز أعلى عدد من المقاعد (33 مقعدًا) في الانتخابات التي جرت في الـ 17 من سبتمبر/ أيلول الحالي.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل عن النتائج الرسمية والنهائية للانتخابات، بحصول تحالف "أزرق- أبيض" على 33 مقعدًا، مقابل 32 مقعدًا لنتنياهو.