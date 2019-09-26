الشرطة الإسرائيلية تغلق أبواب المسجد الأقصى وتمنع المصلين من الدخول إليه

أغلقت الشرطة الإسرائيلية، الخميس، جميع أبواب المسجد الأقصى ومنعت المصلين من الدخول إليه، وفق مصدر فلسطيني.

وقال الشيخ عمر الكسواني، مدير المسجد، إن " تكرار عمليات إغلاق أبواب المسجد الأقصى أمر مرفوض وينبغي للسلطات الإسرائيلية أن توقف فورًا هذا النهج الذي تحول إلى سياسة".

وقال شهود عيان، إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت فلسطينيا في ساحات المسجد بعد إطلاق النار عليه دون إصابته.

من جهتها زعمت الشرطة الإسرائيلية في بيان، أن محاولة لتنفيذ عملية طعن جرت في البلدة القديمة من مدينة القدس.

وادّعت أنها اعتقلت منفذ محاولة الطعن دون مزيد من التفاصيل، فيما لم يصدر عن الجانب الفلسطيني تعليق فوري حول ما أورده الجانب الإسرائيلي.