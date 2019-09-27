الأمن المصري يغلق الشوارع المؤدية إلى ميدان التحرير وسط استعدادات أمنية مكثفة

شددت السلطات المصرية إجراءات الأمن في العاصمة القاهرة ومدن أخرى تحسبا لمظاهرات مناهضة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقد أغلقت قوات الأمن الشوارع الرئيسية المؤدية إلى ميدان التحرير ووسط القاهرة، كما أغلقت أربع محطات لمترو الأنفاق، تؤدي جميعها إلى ميدان التحرير.

وعلقت إدارة مترو أنفاق القاهرة لافتات تفيد بأن قطارات الأنفاق لن تتوقف في محطات الأوبرا، وأحمد عرابي، وجمال عبد الناصر، وأنور السادات، وتم عمل تحويلات مرورية تسمح للسيارات بتجاوز الميدان دون المرور منه، مع إغلاق كل الطرق المؤدية إليه.

وشنت السلطات المصرية حملات توقيف طالت نشطاء وأكاديميين ومحامين وطلابا في أعقاب تظاهرات لم تكن متوقعة في بعض المحافظات، طالبت برحيل السيسي.