مظاهرات مناهضة للسيسي بعد صلاة الجمعة والأمن يغلق ميدان التحرير

شهدت مصر، عقب صلاة الجمعة، خروج فعالية تأييد للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، شرقي القاهرة، بالتزامن مع خروج احتجاجات بصعيد مصر، وفق ما نقلته وسائل إعلام معارضة.

ووفق البوابة الإلكترونية، لصحيفة أخبار اليوم المملوكة للدولة "احتشد المئات من المصريين بطريق النصر وأمام النصب التذكاري (شرقي القاهرة) لتأييد السيسي"، مرديين هتافات "يعيش السيسي، وتحيا مصر".

ونقلت الصحيفة صورا، لذلك التجمع يظهر فيه العشرات وليس المئات، ولافتات تشير إلى قدومهم من محافظات بينها المنوفية (دلتا النيل/ شمال).

فيما نقلت فضائية "الشرق" وشبكة رصد المعارضتان للسيسي، لقطات فيديو، لاحتجاجات خرجت ظهر اليوم في مدينة قوص بمحافظة قنا (جنوب) في صعيد مصر.

ويظهر الفيديو القصير خروج متظاهرين مرديين هتافات "ارحل ياسيسي"، و"الشعب يريد إسقاط النظام".

وأغلق الأمن ميدان التحرير أكبر ميادين الاحتجاج بمصر، والشوارع القريبة المحيطة بتمركزات أمنية، فضلا عن إغلاق محطات المترو في نطاق وسط العاصمة بداعي "الصيانة"، وفق إعلام محلي.

ودعا الممثل والمقاول المصري محمد علي ومعارضون بارزون بالخارج للنزول في احتجاجات عقب صلاة الجمعة في الميادين الكبرى للمطالبة برحيل السيسي، في مقابل دعوات مؤيدة ستخرج في الرابعة 4 عصرا (14:00 ت.غ) شرقي القاهرة.