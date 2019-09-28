الأردن.. مؤتمر لإعادة إعمار الخط الحجازي بمشاركة تركيا

شهدت العاصمة الأردنية عمان انعقاد مؤتمر لإعادة إعمار الخط الحجازي، نظمته اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (COMCEC)، السبت.

وعقد المؤتمر بحضور مدير مؤسسة الخط الحجازي الأردني، صلاح اللوزي، وممثلين عن وزارة النقل ومؤسسة السكك الحديدية التركيتين، وعدد من المهتمين بذات الشأن.

وأفاد مراسل الأناضول أن المؤتمر ناقش آلية تحويل الخط الحجازي من إرث سياحي إلى خط ناقل.

وتحدث اللوزي عن النقلة الكبيرة في قطاع النقل السككي في تركيا خلال السنوات العشرين الماضية.

وقال: "إن الخط الحجازي من أقدم السكك في المنطقة، وهناك اهتمام من دول المنطقة في إعادة تأهيله".

وتابع: "سنبحث أين يمكن أن نذهب في تطوير هذا الخط (...) نحن في أمس الحاجة للمشاريع الاقتصادية، والنقل بالسكك أسرع أقل وتكلفة".

ولفت إلى أن "هناك نظرة شمولية في الأردن لإعادة تشغيل الخط وديمومته".

وذكر أن الفترة الماضية شهدت زيارة مسؤولين مهمين كوزير السياحة التركي، وأن هناك اهتمام لإعادة تأهيل الخط.

وبيّن أن اللقاء "يأتي لاهتمام منظمة COMCEC التي تتخذ من تركيا مقرا لها، حيث فكرت بكيفية الاستفادة من هذا الخط، وأن يكون هنالك نظرة لوضع النقل ما بين دول المنطقة".

من جهته، اعتبر حسن إلسانجيك، ممثل وزارة النقل التركية أن "المشاركة في المؤتمر مهمة جداً، لا سيما أن الخط الحجازي من أقدم الخطوط، إضافة إلى ضرورة إطلاع المشاركين على الخبرات التركية في مجال النقل السككي".

فيما أفاد محرم أوزيل، ممثل مؤسسة السكك الحديدية التركية "الخط الحجازي يعود تأسيسه للدولة العثمانية، وهو مهم جدا، والمشاركة في المؤتمر تأتي لبحث إعادة إعمار الخط".

والخط "الحجازي" من أقدم السكك الحديدية في المنطقة والعالم، تبلورت فكرته عام 1900 في عهد السلطان العثماني عبد الحميد الثاني، وتم إنشاؤه بعد ذلك بعامين لهدف إنساني وديني، يختزل على الحجاج مسافة كانت تستغرق ثلاثة أشهر، لتتحول بعد أن بدء الخط عمله إلى 54 ساعة.