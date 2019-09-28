السعودية توسع مجال منح التأشيرات السياحية

أعلنت المملكة العربية السعودية عن خطتها الجديدة لمنح التأشيرات السياحية، في إطار الجهود التي تبذلها لتنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط.

وينطبق برنامج التأشيرات متعدد الدخول الصالح لمدة عام والذي تم الكشف عنه مساء أمس الجمعة على الزائرين من 49 دولة.

أشار موقع المعلومات الخاص بإصدار التأشيرات إلى تخفيف قواعد اللباس الصارمة الخاصة بالمرأة الزائرة، حيث يتطلب تغطية الكتفين والركبتين ولكن بدون المطالبة بارتداء العباءة التي تغطي الجسم بالكامل.

شهدت السعودية تغييرا كبيرا العام الماضي في إطار إصلاحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومن ضمنها افتتاح أول مسرح سينمائي والسماح للنساء بقيادة السيارات.

لكن هناك حدودا صارمة للإصلاحات، كما يتضح من مقتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي العام الماضي على أيدي عملاء سعوديين وتعذيب العديد من النشطاء عموماً والمدافعين عن حقوق المرأة خاصة.