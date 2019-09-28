مقتل فلسطيني وإصابة العشرات بينهم مسعفون برصاص الجيش الإسرائيلي بغزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن شابا فلسطينيا قتل مساء الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي شرقي قطاع غزة.

وقالت الوزارة، في تصريح، إن ساهر عوض الله عثمان، 20 عاما، قتل جراء إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في صدره، خلال مشاركته في مسيرات العودة الأسبوعية، شرق مدينة رفح، جنوبي القطاع.

كما أعلنت الوزارة أن 63 متظاهرا، أصيبوا، خلال المسيرات، بينهم 32 بالرصاص الحي، فيما لم توضح طبيعة بقية الإصابات.

من جانبه، قال مركز الميزان لحقوق الإنسان (غير حكومي) إن الجيش الإسرائيلي أصاب الجمعة 9 مسعفين بجراح.

وأضاف المركز، في بيان، أن 7 مسعفين أصيبوا في محافظة خانيونس، جنوبي القطاع.

وفي رفح (جنوب) أصيبت مسعفة بعيار ناري في الذراع اليمنى نفذ إلى البطن، كما أصيب مسعف في محافظة شمال قطاع غزة بعيار معدني مغلف بالمطاط في الوجه.

وتوافد آلاف الفلسطينيين، الجمعة، نحو خمس نقاط تقع قرب السياج الأمني الذي تقيمه إسرائيل قرب حدود قطاع غزة، للمشاركة في "مسيرات العودة وكسر الحصار" الأسبوعية.

وأطلقت "الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار" (مشكّلة من الفصائل الفلسطينية)، على مسيرات هذه الجمعة اسم "الأقصى والأسرى".