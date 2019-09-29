احتجاجات في العاصمة اللبنانية بسبب الوضع الاقتصادي المتدهور

نظم المئات تظاهرة وسط العاصمة اللبنانية، بيروت، الأحد، في ظل انتشار كثيف للجيش وقوى الأمن الداخلي، وذلك تلبيةً لدعوات أطلقها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية.

وأفادت مصادر محلية أن التظاهرة التي انطلقت من ساحة الشهداء وسط بيروت، عادت وانطلقت بعد تدافع محدود مع القوى الأمنية.

وردد المتظاهرون هتافات من قبيل "بدنا حكومة اختصاصيين مش مصاصين" أي "نريد حكومة كفاءات"

وبالتزامن أقدم محتجون في قضاء بعلبك شمال شرقي لبنان على قطع الطريق الدولية في بلدة دورس لجهة مدخل بعلبك الجنوبي، وذلك تلبية لنفس الدعوات بالتظاهر.

أما في قضاء الهرمل الذي يقع أقصى الشمال الشرقي في لبنان فقد اعتصم العشرات أمام سرايا الهرمل الحكومي، احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية، رافعين شعارات تندد بالفساد والأهمال ، وسط إجراءات مشددة للقوى الأمنية.

ويعاني لبنان أزمة من اقتصادية حادة، تفاقمها الاضطرابات السياسية التي تعصف بالبلاد، وبلغ إجمالي الدين العام 86.2 مليار دولار في الربع الأول من 2019 وفق بيان صادر عن وزارة المالية في أيار/ مايو الماضي.