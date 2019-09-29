السعودية: سقوط صاروخ باليستي حوثي في صعدة اليمنية

أعلنت المملكة العربية السعودية، الأحد، سقوط صاروخ باليستي، في محافظة صعدة (شمال اليمن) أطلقه الحوثيون من محافظة صنعاء (وسط اليمن).

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن المتحدث باسم قوات التحالف العسكري الذي تقوده السعودية، تركي المالكي، أن جماعة الحوثي أطلقت الأحد، صاروخا بالستيا من محافظة صنعاء، باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق.

وأوضح أن الصاروخ سقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة.

وأشار المالكي أن الجماعة مستمرة في انتهاكها للقانون الدولي الإنساني، بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائيا على المدنيين، وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة عشرات المدنيين.

وأكد أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف، مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية، لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي".

والسبت، نفت جماعة الحوثي، صحة تسريبات عن وقف "جزئي" للعمليات العسكرية من طرف السعودية في اليمن.

وفي 20 سبتمبر/أيلول الجاري، أعلن الحوثيون، بمناسبة الذكرى الخامسة لسيطرتهم على العاصمة صنعاء، وقف العمليات الهجومية على السعودية، مطالبين المملكة بإعلان مماثل.