اندلاع حريق "متطور" في محطة لقطار الحرمين بجدة والسلطات تحاول إخماده

تدخل طيران عمودي، الأحد، للمشاركة في عملية إطفاء حريق بمحطة قطار الحرمين بحي السليمانية في جدة، وفق وسائل إعلام سعودية.

وقالت صحيفة عكاظ إن "الدفاع المدني يباشر حريق محطة قطار الحرمين بحي السليمانية في جدة من الأرض والجو".

فيما وصف الموقع الإلكتروني السعودي "سبق"، الحريق بـ "المتطور"، مشيرا إلى مواصلة فرق الإطفاء والإنقاذ لعملية السيطرة على الحريق، والاستعانة بالطيران العمودي.

وقال الموقع، إن الحريق "تسبب في إيقاف رحلات القطار، وارتفاع ألسنة اللهب إلى مسافات بعيدة، فيما يجري إجلاء أشخاص من داخل الصالات".

فيما قالت إمارة مكة المكرمة في بيان إن "الدفاع المدني بجدة يباشر حريقا اندلع في سقف محطة قطار الحرمين بالسليمانية"، مؤكدة أن الفرق مازالت تعمل على إطفاء الحريق، دون تسجيل إصابات حتى الآن".

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2018، انطلقت، أولى الرحلات التجارية الرسمية لقطار الحرمين السريع، الذي يربط بين المدينة المنورة ومكة المكرمة، والذي يتوقع أن ينقل 60 مليون راكب سنويا لا سيما في موسم الحج.