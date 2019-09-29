مقتل الحارس الشخصي للعاهل السعودي في حادثة مشبوهة

قال إعلام رسمي سعودي، الأحد، إن الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز، قتل بجدة إثر خلاف شخصي.

وأفادت قناة الإخبارية السعودية الرسمية، أن "اللواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين قتل بإطلاق نار إثر خلاف شخصي في جدة"، دون تفاصيل أكثر، فيما شكك مغردون ومراقبون في الأسباب التي ذكرها الإعلام الرسمي، مشيرين إلى احتمال أن يكون الحادث عملية اغتيال.

فيما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، اليوم، بيانا أمنيا لشرطة مكة المكرمة، كشف أن اللواء الفغم كان في زيارة لصديقه تركي السبتي بمحافظة جدة، قبل أن يتطور نقاشه مع صديق لهما يدعي ممدوح آل علي ويطلق النار عليه.

وأكد البيان أن "الجهات الأمنية تعاملت مع الجاني، الذي بادرها بإطلاق النار رافضا الاستسلام، مما أدى إلى مقتل الجاني على يد قوات الأمن".

وأوضح أن الفغم توفي بعد نقله للمستشفي، فضلا عن إصابة صديقه وعامل فلبيني، و5 من رجال الأمن، تم نقلهم إلى المستشفى للعلاج.

بينما قالت صحيفة عكاظ السعودية، إن الفقيد سيصلى عليه بالمسجد الحرام اليوم الأحد، واصفة إياه بأنه "أشهر حارس ملكي" في العصر الحديث.

وكان اللواء الفغم، حارساً شخصياً للملك عبد الله بن عبد العزيز (1924 -2015)، وبعد وفاته أصبح حارساً شخصياً للملك سلمان بن عبد العزيز.

وأصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، في منتصف العام 2017، أمراً ملكياً بترقية عبد العزيز الفغم (ترقية استثنائية) إلى رتبة لواء، وفق إعلام سعودي.